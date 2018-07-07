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Заховайло: На ЧС-2018 забили останній цвях в труну "тікі-таки"

15:49 414 Читать на русском
Заховайло: На ЧС-2018 забили останній цвях в труну "тікі-таки"
В'ячеслав Заховайло / фото з соцмереж

Український менеджер В'ячеслав Заховайло поділився враженнями від поєдинку 1/4 фіналу ЧС-2018 Брезилія – Бельгія (1:2).

"Я задоволений грою та результатом. Бельгія заслужено перемогла Бразилію.Мессі, Роналду, Неймар, та їх команди, провалилися на ЧС неспроста.

Зірка не може самотужки забезпечити результат. Футбол це колективна гра.

Тенденція підтвердилася ... Організація гри, колективна дисципліна, швидкий перехід з оборони в атаку, вертикальний розвиток атак, інтенсивність, атлетизм, пресинг ....– забили останній цвях в труну відмираючої Тікі-Така..", – написав Заховайло у своєму Facebook.

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Нагадаємо, збірна Бельгії перемогла Бразилію у поєдинку 1/4 фіналу ЧС-2018 та вийшла до півфіналу Мундіалю, де зустрінеться зі збірною Франції.

ЧС 20181/4 фіналу

Бразилія - Бельгія: П'ятниця 06 липня 2018

Бразилія
Матч завершено
1 : 2
Бельгія
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Теги
ЧС 2018 Бразилія - Бельгія В'ячеслав Заховайло
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