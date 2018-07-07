Заховайло: На ЧМ-2018 забили последний гвоздь в гроб "тики-таки"

Украинский менеджер Вячеслав Заховайло поделился впечатлениями от поединка 1/4 финала ЧМ-2018 Брезилия – Бельгия (1:2).

"Я доволен игрой и результатом. Бельгия заслуженно победила Бразилию.Месси, Роналду, Неймар, и их команды, провалились на ЧМ неспроста.

Звезда не может в одиночку обеспечить результат. Футбол это коллективная игра.

Тенденция подтвердилась... Организация игры, коллективная дисциплина, быстрый переход из обороны в атаку, вертикальное развитие атак, интенсивность, атлетизм, прессинг....- забили последний гвоздь в гроб отмирающей Тики-Така..", – написал Заховайло в своем Facebook.

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Напомним, сборная Бельгии победила Бразилию в поединке 1/4 финала ЧМ-2018 и вышла в полуфинал Мундиаля, где встретится со сборной Франции.