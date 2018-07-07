toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
РОССИЯ - ХОРВАТИЯ ШВЕЦИЯ - АНГЛИЯ БРАЗИЛИЯ - БЕЛЬГИЯ Новости ЧМ 2018

Заховайло: На ЧМ-2018 забили последний гвоздь в гроб "тики-таки"

15:49 88 Читати українською
Заховайло: На ЧМ-2018 забили последний гвоздь в гроб "тики-таки"
В'ячеслав Заховайло / фото з соцмереж

Украинский менеджер Вячеслав Заховайло поделился впечатлениями от поединка 1/4 финала ЧМ-2018 Брезилия – Бельгия (1:2).

"Я доволен игрой и результатом. Бельгия заслуженно победила Бразилию.Месси, Роналду, Неймар, и их команды, провалились на ЧМ неспроста.

Звезда не может в одиночку обеспечить результат. Футбол это коллективная игра.

Тенденция подтвердилась... Организация игры, коллективная дисциплина, быстрый переход из обороны в атаку, вертикальное развитие атак, интенсивность, атлетизм, прессинг....- забили последний гвоздь в гроб отмирающей Тики-Така..", – написал Заховайло в своем Facebook.

ЧМ-2018: в вылете Бразилии обвиняют Шахтер и его игроков – беспощадная критика бразильских фанатов

Напомним, сборная Бельгии победила Бразилию в поединке 1/4 финала ЧМ-2018 и вышла в полуфинал Мундиаля, где встретится со сборной Франции.

ЧМ 20181/4 финала

Бразилия - Бельгия: Пятница 06 июля 2018

Бразилия
Матч окончен
1 : 2
Бельгия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Бразилия - Бельгия Вячеслав Заховайло
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
37
мин
Россия
21:00
Хорватия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук