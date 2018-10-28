Заховайло: Бразильці Динамо в матчі з Ренном мені сподобались

Відомий агент В'ячеслав Заховайло поділився емоціями від перемоги Динамо над Ренном в матчі 3 туру групового турніру Ліги Європи 2018/19.

Нагадаємо, Динамо перемогло Ренн у матчі 3 туру групового турніру Ліги Європи. Переможний гол на останніх хвилинах зустрічі забив хавбек "біло-синіх" Віталій Буяльський. Ця перемога стала для киян першою в поточному розіграші Ліги Європи, після 3 турів в активі підопічних Олександра Хацкевича 5 очок.

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"Ренн – Динамо 1:2. Дивитися матчі Динамо в останні три місяці без заспокійливого неможливо. Результат здобутий, і це найголовніше.

Один позитив я все-таки для себе знайшов. Побачив у справі відразу двох бразильців. Якщо чесно, мені вони сподобалися. Че Че вийшов незаплановано, але своїми діями приніс перемогу киянам. Треба задуматися, чи всі процеси коректні", – написав Заховайло на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ лунала інформація, що Олександр Хацкевич незадоволений рівнем новачків (серед них Че Че та Сідклей), яких Динамо підписало за рекомендацією Євгена Краснікова.