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Заховайло: Бразильцы Динамо в матче с Ренном мне понравились

26 октября 11:37 203 Читати українською
Заховайло: Бразильцы Динамо в матче с Ренном мне понравились
Динамо одолело Ренн / фото: Футбол 24

Известный агент Вячеслав Заховайло поделился эмоциями от победы Динамо над Ренном в матче 3 тура группового турнира Лиги Европы 2018/19.

Напомним, Динамо победило Ренн в матче 3 тура группового турнира Лиги Европы. Победный гол на последних минутах встречи забил полузащитник "бело-синих" Виталий Буяльский. Эта победа стала для киевлян первой в текущем розыгрыше Лиги Европы, после 3 туров в активе подопечных Александра Хацкевича 5 очков.

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"Ренн – Динамо 1:2. Смотреть матчи Динамо в последние три месяца без успокоительного невозможно. Результат добыт, и это самое главное.

Один позитив я все-таки для себя нашел. Увидел в деле сразу двух бразильцев. Если честно, мне они понравились. Че Че вышел незапланированно, но своими действиями принес победу киевлянам. Надо задуматься, все ли процессы корректны ", – написал Заховайло на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее в СМИ звучала информация, что Александр Хацкевич недоволен уровнем новичков (среди них Че Че и Сидклей), которых Динамо подписало по рекомендации Евгения Красникова.

Лига Европы3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
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Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Вячеслав Заховайло Ренн - Динамо Киев Данило Дас Невес Че Че Данило Дас Невес Че Че Феррейра Сидклей Феррейра Сидклей
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