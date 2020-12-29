Ліверпуль – Вулверхемптон – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Вулверхемптон не встояв перед Ліверпулем в рамках 20-го туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу на Футбол 24.

У першому таймі "вовки" достойно боролись проти нинішнього лідера турнірної таблиці АПЛ, але на 42-й хвилині клас господарів дався взнаки і вони відкрили рахунок завдяки влучному удару Садьйо Мане.

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Гості зуміли ще до свистка на перерву вирівняти становище, але арбітр скасував гол, зафіксувавши мікроофсайд. У другому таймі рахунок не змінювався.

Перемога закріпила Ліверпуль на вершині АПЛ (55 очок). Вулверхемптон – 8-й (30 балів).

Ліверпуль втримав важку перемогу над Вулверхемптоном завдяки скандальному рішенню VAR