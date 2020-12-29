Ліверпуль – Вулверхемптон – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Англія — 21:53 630
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Манчестер Сіті здобув непросту перемогу над Шеффілдом і завершив рік на третій позиції АПЛ – Зінченко провів повний матч
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Динамо збирається продати кількох гравців перед здійсненням зимових трансферів – вже є кандидати на вихідУкраїна — 18:12 8867
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Челсі зробив диво-камбек проти Арсенала – найпровальніший воротар АПЛ та Вілліан оформили історичний антирекордАнглія — 17:59 5970
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Борусія Дортмунд підписала ХоландаНімеччина — 16:49 9067
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Арсенал – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ – екс-зірка Шахтаря у дебютній домашній грі АртетиАнглія — 16:00 1974