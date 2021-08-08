На 9-ій хвилині півзахисник "биків" Едуард Сперцян ідеально виконав штрафний удар, але арбітр після перегляду VAR скасував взяття воріт.

Рубін осоромився у матчі Ліги конференцій – арбітр не дозволив вийти на поле через форму, яка розпадалася на очах

Шедевр зіпсував захисник Краснодара Урош Спаїч – серб заліз у стінку Зеніта. Понад рік тому у футбольні правила був доданий пункт, який забороняє гравцям наближатися до стінки суперника більш, ніж на один метр, допоки штрафний не розіграний. Саме це правило Спаїч і порушив.

До слова, у другому таймі оборонець забив сам, але це не врятувало Краснодар від поразки 2:3. Вже після гри Урош зізнався, що навіть не знав про фатальне правило.

Як перехитрити УЄФА, уникнути 3-матчевої дискваліфікації і зіграти на Мундіалі: унікальний випадок в історії футболу