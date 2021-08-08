На 9-ой минуте полузащитник "быков" Эдуард Сперцян идеально исполнил штрафной удар, но арбитр после просмотра VAR отменил взятие ворот.

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Шедевр испортил защитник Краснодара Урош Спаич – серб залез в стенку Зенита. Более года назад в футбольные правила был добавлен пункт, запрещающий игрокам приближаться к стенке соперника более чем на один метр, пока штрафной не разыгран. Именно это правило Спаич и нарушил.

К слову, во втором тайме защитник забил сам, но это не спасло Краснодар от поражения 2:3. Уже после игры Урош признался, что даже не знал о роковом правиле.

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