Рубін осоромився у матчі Ліги конференцій – арбітр не дозволив вийти на поле через форму, яка розпадалася на очах
Рубін мав величезні проблеми з амуніцією у поєдинку Ліги конференцій проти Ракува.
Зустріч завершилася нульовою нічиєю, але дала потужний інформаційний привід завдяки формі російського клубу.
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Ще упродовж першого тайму деякі гравці Рубіна "губили" букви на задніх частинах футболок. Ближче до перерви амуніція розвалилася остаточно, і персоналу казанців довелося компенсувати пропуски маркером. Арбітр Жоау Пінейру креатив не оцінив – росіян не пускали на поле, допоки їхня форма не набуде нормального вигляду.
Зрештою, владнати проблему вдалось. Деяким гравцям таки знайшли запасні комплекти, а іншим нанесли номери чорною липкою стрічкою.
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