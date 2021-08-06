Рубін мав величезні проблеми з амуніцією у поєдинку Ліги конференцій проти Ракува.

Зустріч завершилася нульовою нічиєю, але дала потужний інформаційний привід завдяки формі російського клубу.

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Ще упродовж першого тайму деякі гравці Рубіна "губили" букви на задніх частинах футболок. Ближче до перерви амуніція розвалилася остаточно, і персоналу казанців довелося компенсувати пропуски маркером. Арбітр Жоау Пінейру креатив не оцінив – росіян не пускали на поле, допоки їхня форма не набуде нормального вигляду.

Зрештою, владнати проблему вдалось. Деяким гравцям таки знайшли запасні комплекти, а іншим нанесли номери чорною липкою стрічкою.

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