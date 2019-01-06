Захисник Карпат Ковтун: Наші вболівальники дуже віддані – я радий, що вони приходять на стадіон і підтримують нас

Центрбек Карпат Олексій Ковтун розповів про свої враження від перебування у Львові.

Нагадаємо, Ковтун перебрався до Карпат влітку 2018 року, підписавши контракт на 3 роки. В сезоні 2018/19 в активі 23-річного захисника 8 поєдинків в чемпіонаті України.

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"Мені в Карпатах дуже подобається. Львів – красиве, культурне і, що важливо, футбольне місто. Тут дуже хороші та комфортні умови для праці. Мені все до вподоби. Я міг би тут жити, чому б ні?

Наші вболівальники дуже палкі та віддані. Я радий, що не дивлячись ні на що, вони приходять на стадіон і підтримують нас. У футболі трапляється різне – команди то перемагають, то програють. І дуже важливо, щоб підтримка залишалась в обох випадках.

І я впевнено можу сказати, що вболівальники Карпат справді завжди вірні", – цитує Ковтуна офіційний сайт "зелено-білих".

До слова, кожен домашній матч Карпат відвідують трохи менше 4 тисяч вболівальників.

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