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Защитник АЗ: Не знаю, с какой нидерландской командой сравнить Мариуполь, у нас играют в настоящий футбол

10:10 151 Читати українською
Защитник АЗ: Не знаю, с какой нидерландской командой сравнить Мариуполь, у нас играют в настоящий футбол
Рон Влаар /Соцсети

Защитник АЗ Рон Влаар поделился своими впечатлениями от матча против Мариуполя в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

 

"Я думаю, это был хороший матч, мы играли хорошо. Мы создали несколько шансов, чтобы забить, но не сумели воспользоваться своими возможностями. Голкипер Мариуполя совершил несколько хороших сейвов.

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В последние минуты Мариуполь играл опаснее, но, думаю, по воротам они попали лишь раз.

Не знаю с каким нидерландским клубом сравнить Мариуполь. В нашей стране мы играем в футбол, в настоящий футбол, а не только защищаемся. В Нидерландах мы любим играть с мячом", – передает слова Влаара Football.ua.

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Мариуполь Мариуполь Лига Европы Мариуполь - АЗ Рон Влаар Рон Влаар АЗ АЗ
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