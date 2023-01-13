Ще одна болюча новина прийшла зі сходу України, де ЗСУ намагаються зупинити окупантів з Росії.

В бою за Україну на одному з найгарячіших загинув Артем "Террор" Новіков, інформує Telegram-канал WBC | Ультрас Динамо.

Ультрас Динамо загинув у боях за Соледар

Його не стало під час виконання бойового завдання на одному з найгарячіших напрямків на сході України у безпосередньому контакті з ворогом, якого Новіков забрав з собою.

Нагадаємо, окупанти вже тривалий час штурмують Бахмут та Соледар. Напередодні росіяни підтягнули туди найкращі підрозділи "Вагнера", намагаючись взяти під контроль місто та шляхи постачання ЗСУ, однак українські бійці продовжують знищувати загарбників, завдаючи їм великих втрат.

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