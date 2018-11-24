Забитий і пропущений голи збірної України проти Словаччини потрапили в топ-10 найкращих у 5-6 турах Ліги націй

УЄФА зробив підбірку з 10 найкрасивіших голів двох останніх турів Ліги націй. Збірна України відзначилася на відео як позитивно, так і негативно.

Нещодавно завершилася міжнародна перерва, протягом якої європейські збірні провели останні матчі групового раунду Ліги націй. УЄФА вирішив пригадати найкращі голи 5 та 6 ігрових днів турніру. У топ-10 двічі потрапила збірна України: і з забитим голом, і з пропущеним. Обидва м'ячі з провального матчу проти Словаччини, який завершився розгромом "синьо-жовтих" (4:1).

Словаччина – Україна: гол Коноплянки потрапив у топ-5 туру Ліги націй за версією УЄФА

У підбірку потрапив гол Євгена Коноплянки – капітан у дотик класно пробив з-за меж штрафного майданчика після передачі з правого флангу від Караваєва.

Водночас УЄФА також відзначив один з 4 голів словацької збірної у ворота Дениса Бойка. На 52 хвилині суперник забив Україні 3-й гол – Гамшік підключив Мака, той влучив у стійку, після чого Руснак підхопив м'яч і прострілив у штрафний майданчик, де Зрелак п'ятою відправив сферу в ближній кут.

Доповнили топ-10 голи Крістіана Мартінеса (Андорра), Мартіна Брайтвайта (Данія), Харіса Сеферовіча (Швейцарія), Тімо Вернера (Німеччина), Еніса Барді (Македонія), Марселя Бюхеля (Ліхтенштейн), Квінсі Промеса (Нідерланди) та Берама Каяла (Ізраїль).

Нагадаємо, що Україна виграла свою групу в Лізі націй та вийшла в елітний дивізіон турніру.

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