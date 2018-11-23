Словаччина – Україна: гол Коноплянки потрапив у топ-5 туру Ліги націй за версією УЄФА

УЄФА відзначив гол Євгена Коноплянки в матчі Ліги націй Словаччина – Україна.

Гол Євгена Коноплянки у поєдинку Словаччина – Україна потрапив у топ-5 забитих м'ячів 5 туру Ліги націй за версією УЄФА, інформує офіційний Twitter організації.

Підсумки Ліги націй: невдачі фаворитів та призерів ЧС-2018, несподіванки і сенсації або Чи виправдав турнір сподівання

Окрім українця, до списку потрапили Харіс Сеферовіч (Швейцарія), Тімо Вернер (Німеччина), Еніс Бардхі (Македонія) та Марсель Бюхель (Ліхтенштейн).

Нагадаємо, той матч завершився розгромом "синьо-жовтих" з рахунком 4:1, проте в підсумку Україна стала переможцем групи Ліги націй та наступний розіграш турніру проведе в елітному дивізіоні А.

"Неймовірно шикарна ганьба" та "Здається, Шева спеціально "злив" Бойка": реакція соцмереж на Словаччина – Україна