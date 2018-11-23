toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга націй
ШАХТАР - ЛЬВІВ ЛЕГАНЕС - АЛАВЕС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Словаччина – Україна: гол Коноплянки потрапив у топ-5 туру Ліги націй за версією УЄФА

15:41 564 Читать на русском
Словаччина – Україна: гол Коноплянки потрапив у топ-5 туру Ліги націй за версією УЄФА
Євген Коноплянка / фото: ФФУ

УЄФА відзначив гол Євгена Коноплянки в матчі Ліги націй Словаччина – Україна.

Гол Євгена Коноплянки у поєдинку Словаччина – Україна потрапив у топ-5 забитих м'ячів 5 туру Ліги націй за версією УЄФА, інформує офіційний Twitter організації.

Підсумки Ліги націй: невдачі фаворитів та призерів ЧС-2018, несподіванки і сенсації або Чи виправдав турнір сподівання

Окрім українця, до списку потрапили Харіс Сеферовіч (Швейцарія), Тімо Вернер (Німеччина), Еніс Бардхі (Македонія) та Марсель Бюхель (Ліхтенштейн).

Нагадаємо, той матч завершився розгромом "синьо-жовтих" з рахунком 4:1, проте в підсумку Україна стала переможцем групи Ліги націй та наступний розіграш турніру проведе в елітному дивізіоні А.

"Неймовірно шикарна ганьба" та "Здається, Шева спеціально "злив" Бойка": реакція соцмереж на Словаччина – Україна

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
Матч завершено
4 : 1
Україна
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Головне Ліга націй Словаччина - Україна Євген Коноплянка Євген Коноплянка Україна Україна УЄФА Красиві голи
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
1
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук