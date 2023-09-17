"Якщо подивитися на історію Колоса – ми тримаємось на досвідчених гравцях, які незатребувані на високому рівні. Згадайте Богданова, Мілька, Лисенка. Їхній відрізок кар'єри у Колосі виявився найтривалішим у їхній футбольній біографії.

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Ми хочемо дати шанс Микиті і Валерію перезапустити кар'єру. Ми бачимо, що в них є бажання повернутися. Вони ще не награлися, мають бажання працювати, але їм важко.

У нас є піщаний майданчик, трошки прогнали хлопців по ньому. Лучкевича до загальної групи обережно підводили, щоб уникнути рецидиву. Ми тиждень його розбігували, поступово додавали навантаження. Те саме по Бурді. Десь по швидкості він не витягує.

Ми сподіваємось, що Лучкевич і Бурда у Колосі відіграють свої найкращі матчі. Ви ж розумієте, що в Україні не так багато кваліфікованих гравців", – сказав Вишняк у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, Бурда майже всю свою кар'єру провів у Динамо, а Лучкевич встиг пограти за Дніпро і СК Дніпро-1, Олександрію та бельгійський Стандард.

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