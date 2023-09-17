"По скорости он не вытягивает": наставник Колоса пожаловался на главную проблему экс-защитника Динамо
Главный тренер ковалевцев Ярослав Вишняк рассказал, почему клуб решил подписать травматичных Никиту Бурду и Валерия Лучкевича.
"Если посмотреть на историю Колоса – мы держимся на опытных игроках, которые невостребованы на высоком уровне. Вспомните Богданова, Милько, Лысенко. Их отрезок карьеры в Колосе оказался самым длительным в их футбольной биографии.
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Мы хотим дать шанс Никите и Валерию перезапустить карьеру. Мы видим, что у них есть желание вернуться. Они еще не наигрались, имеют желание работать, но им трудно.
У нас есть песчаная площадка, немножко прогнали ребят по ней. Лучкевича в общую группу осторожно подводили, чтобы избежать рецидива. Мы неделю его разбегали, постепенно добавляли нагрузку. То же самое по Бурде. Где-то по скорости он не вытягивает.
Мы надеемся, что Лучкевич и Бурда в Колосе сыграют свои лучшие матчи. Вы же понимаете, что в Украине не так много квалифицированных игроков", – сказал Вишняк в комментарии Sport-Express.
Напомним, Бурда почти всю свою карьеру провел в Динамо, а Лучкевич успел поиграть за Днепр и СК Днепр-1, Александрию и бельгийский Стандард.