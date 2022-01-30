Досягнення київського Динамо в сезоні-2014/15 не так легко повторити.

Динамо у 2015 році стало чемпіоном України, пройшовши дистанцію без жодної поразки – 20 перемог і 6 нічиїх. Кияни випередили тоді Шахтар на 10 очок. У тому ж сезоні команда Сергія Реброва виграла Кубок України та дійшла до чвертьфіналу Ліги Європи.

Після Динамо лише 6 команд в Європі проходили свій чемпіонат без поразок:

– шотландський Селтік (2017);

– естонський Нимме Калью (2018);

– грецький ПАОК (2019);

– сербська Црвена Звезда (2021);

– шотландські Рейнджерс (2021);

– чеська Славія (2021).

Цікаво, що трьох непереможних чемпіонів подарував минулий сезон.

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