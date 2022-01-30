По примеру Реброва – всего 6 клубов проходили европейский чемпионат без поражений после Динамо
Достижение киевского Динамо в сезоне-2014/15 не так-то легко повторить.
Динамо в 2015 году стало чемпионом Украины, пройдя дистанцию без поражения – 20 побед и 6 ничьих. Киевляне опередили Шахтер на 10 очков. В том же сезоне команда Сергея Реброва выиграла Кубок Украины и дошла до четвертьфинала Лиги Европы.
После Динамо всего 6 команд в Европе проходили свой чемпионат без поражений:
– шотландский Селтик (2017);
– эстонский Нимме Калью (2018);
– греческий ПАОК (2019);
– сербская Црвена Звезда (2021);
– шотландские Рейнджерс (2021);
– чешская Славия (2021).
Интересно, что троих непобедимых чемпионов подарил прошлый сезон.
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