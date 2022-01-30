Динамо в 2015 году стало чемпионом Украины, пройдя дистанцию без поражения – 20 побед и 6 ничьих. Киевляне опередили Шахтер на 10 очков. В том же сезоне команда Сергея Реброва выиграла Кубок Украины и дошла до четвертьфинала Лиги Европы.

После Динамо всего 6 команд в Европе проходили свой чемпионат без поражений:

– шотландский Селтик (2017);

– эстонский Нимме Калью (2018);

– греческий ПАОК (2019);

– сербская Црвена Звезда (2021);

– шотландские Рейнджерс (2021);

– чешская Славия (2021).

Интересно, что троих непобедимых чемпионов подарил прошлый сезон.

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