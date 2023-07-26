Екс-захисник Інгульця Дмитро Поспєлов продовжить кар'єру в Румунії, повідомляє Sport.ua.

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31-річний оборонець гратиме за команду Уніря Слобозія, яка виступає у другому за силою дивізіоні. Дмитро вже прибув до табору румунського клубу – сторонам залишилось узгодити останні формальності перед підписанням контракту.

Нагадаємо, Поспєлов – вихованець одеського футболу. Виступав за овідіопольський Дністер, Одесу, Реал Фарму, Жемчужину, Металіст 1925, Чорноморець та азербайджанський Туран-Т. Останнім його клубом був Інгулець, який він покинув 1 липня (минулого сезону провів за петровців 18 матчів без результативних дій). Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

До слова, сьогодні контракт з бронзовим призером Румунії – ЧФР Клуж – підписав екс-зірка збірної України Євген Коноплянка.

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