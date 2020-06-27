"З початку року від нас пішло близько 20-ти футболістів": Санжар похвалив гравців Карпат і задоволений нічиєю зі Львовом

Наставник Карпат віддав належне своїй команді, яка у меншості здобула нічию у львівському дербі.

Нагадаємо, четверте львівське дербі в сезоні 2019/20 знову не виявило переможця. На автогол Гіоргадзе Карпати у другому таймі відповіли влучним ударом Ярослава Деди та зуміли набрати очко в першому своєму матчі після виходу з карантину.

"Дуже складний для нас матч, тому що у нас була тривала пауза, багато гравців захворіло. За цей час вимушеної перерви нас залишило чимало гравців, з нами зараз працює багато молоді. За те, що сьогодні зробила команда, вважаю, що вони великі молодці.

Карпати – Львів – 1:1 – відеоогляд матчу з курйозним автоголом Гіоргадзе

У першому таймі сильно хвилювались, але по перерві деякі хлопці мене приємно здивували. Ми витримали темп, вийшла молодь та показала себе, зрівняли рахунок та ще й могли здобувати перемогу. Дуже вдячний хлопцям, які сьогодні дійсно проявили справжній характер.

Була дуже велика перерва та наш графік так склався, що ми були без футболу два місяці... Згодом вийшли та потренувались лише два тижні – і знову карантин, а це ще два тижні простою. Мене здивував Сич, який витримав темп, нав’язав боротьбу та терпів до фінального свистка. Тому, попри всі ті проблеми, які нас спіткали, я бачу позитивні моменти, у нас багато молоді, зараз формується майбутнє Карпат. Задоволений всіма хлопцями, зокрема, тими, які сьогодні дебютували за основну команду: Денис Слюсар, Максим Хлань, Юрій Тлумак та Василь Руніч. Велика повага усім гравцям.

Безумовно, що для нас це була дуже важлива гра. Ми були би більше задоволені перемогою, але з іншого боку, якщо бути реалістами та розуміти те, що відбувалось в Карпатах та в якому ми стані, то результат непоганий. З початку року від нас пішло близько двадцяти гравців. Коли команда втрачає двох-трьох футболістів, то це вже впливає на колектив, а тут така кількість. По суті, їхні місця зайняли молоді хлопці, у яких немає досвіду. ПФК Львів – міцна команда, вони набрали хід та, чесно кажучи, у першому таймі вони нас перегравали, але в перерві ми поговорили, гравці молодці, вийшли та в меншості показали якісний футбол", – цитує Санжара офіційний сайт "зелено-білих".

Після 24-х зіграних матчів Карпати набрали 15 очок та замикають турнірну таблицю. У Львова, який іде передостаннім, – 23 пункти.

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