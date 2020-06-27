Карпати та Львів зіграли внічию учетверте в сезоні – "зелено-білі" продовжили жахливу безвиграшну серію

Карпати та Львів зустрічалися в дербі у рамках 28-го туру УПЛ (1:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Карпати – Львів стартував о 17:00. Для "зелено-білих" це перший поєдинок після вимушеної паузи в чемпіонаті – як відомо, у таборі Карпат зафіксували масовий спалах COVID-19, через що підопічні Романа Санжара пропустили 4 тури УПЛ.

Саме Карпати та Львів на момент початку гри замикали турнірну таблицю чемпіонату. У "зелено-білих" було лише 14 очок – щоправда, після 23-х зіграних матчів. Львів набрав 22 пункти після 27 турів. До слова, цей матч став дебютним для нового тренера Львова – кілька днів тому замість Єгіше Мелікяна команду очолив Георгій Цецадзе.

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Попередні три дербі Львова в сезоні 2019/20 завершувалися миром – двічі по 0:0, а одного разу – 1:1. До слова, Карпати не можуть виграти в чемпіонаті з 14 вересня – саме тоді підопічні Санжара обіграли Ворсклу і відтоді не знають смаку перемог.

Поєдинок у Луцьку розпочався вкрай спокійно та більше запам'ятався боротьбою та фолами, аніж моментами. Здавалося, перший тайм так і завершиться без голів, але на 36-й хвилині номінальним гостям допоміг щасливий випадок. Рафаель Сабіно пробив по воротах – удар був доволі слабкий та, здавалося, не ніс жодної загрози. Втім, Андро Гіоргадзе незграбно підставив ногу – від його п'яти м'яч по-зрадницьки закотився у ворота. Ще до перерви "зелено-білі" залишилися в меншості – Хахльов, який вже мав жовту картку, скосив Татаркова та був вилучений з поля.

По перерві Карпати додали та відігралися на 61-й хвилині. Ярослав Деда, який вийшов на заміну, класним ударом головою замкнув подачу Танчика. У Сарнавського шансів майже не було – 1:1. Практично тут же Руніч міг вивести "зелено-білих" вперед, але, пробиваючи на виконання, не влучив у дальній кут. Неймовірний момент!

Після цього гра заспокоїлася, лише на останніх хвилинах команди трохи поатакували на зустрічних курсах. Зрештою, нічия – вже четверта у поточному сезоні в рамках львівського дербі. Георгій Цецадзе дебютував у Львові з нічиєї, а от для Карпат ситуація плачевна – 8 очок від рятівної зони, при цьому "леви" не перемагають вже у 16 матчах чемпіонату поспіль...

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