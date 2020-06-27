"С начала года от нас ушло около 20-ти футболистов": Санжар похвалил игроков Карпат и доволен ничьей со Львовом

Наставник Карпат отдал должное своей команде, которая в меньшинстве добыла ничью в львовском дерби.

Напомним, четвертое львовское дерби в сезоне 2019/20 снова не определило победителя. На автогол Гиоргадзе Карпаты во втором тайме ответили точным ударом Ярослава Деды и сумели набрать очко в первом своем матче после выхода из карантина.

"Очень сложный для нас матч, потому что у нас была длительная пауза, многие игроки заболели. За это время вынужденного перерыва нас покинуло немало игроков, с нами сейчас работает много молодежи. За то, что сегодня сделала команда, считаю, что они большие молодцы .

Карпаты – Львов – 1:1 – видеообзор матча с курьезным автоголом Гиоргадзе

В первом тайме сильно волновались, но после перерыва некоторые ребята меня приятно удивили. Мы выдержали темп, вышла молодежь и показала себя, сравняли счет и еще и могли одерживать победу. Очень благодарен ребятам, которые сегодня действительно проявили настоящий характер.

Была очень большой перерыв и наш график так сложился, что мы были без футбола два месяца... Впоследствии вышли и потренировались всего две недели – и снова карантин, а это еще две недели простоя. Меня удивил Сыч, который выдержал темп, навязал борьбу и терпел до финального свистка. Поэтому, несмотря на все те проблемы, которые нас постигли, я вижу положительные моменты, у нас много молодежи, сейчас формируется будущее Карпат. Доволен всеми ребятами, в частности, теми, которые сегодня дебютировали за основную команду: Денис Слюсарь, Максим Хлань, Юрий Тлумак и Василий Рунич. Большое уважение всем игрокам.

Безусловно, что для нас это была очень важная игра. Мы были бы больше довольны победой, но с другой стороны, если быть реалистами и понимать, что происходило в Карпатах и ​​в каком мы состоянии, то результат неплохой. С начала года от нас ушло около двадцати игроков. Когда команда теряет двух-трех футболистов, то это уже влияет на коллектив, а здесь такое количество. По сути, их места заняли молодые ребята, у которых нет опыта. ПФК Львов – крепкая команда, они набрали ход и, честно говоря, в первом тайме они нас переигрывали, но в перерыве мы поговорили, игроки молодцы, вышли и в меньшинстве показали качественный футбол", – цитирует Санжара официальный сайт "зелено-белых".

После 24-х сыгранных матчей Карпаты набрали 15 очков и замыкают турнирную таблицу. У Львова, который идет предпоследним, – 23 пункта.

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