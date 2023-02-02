Форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд виправданий у скандальній справі та зможе повернутися у футбол.

З Грінвуда зняті всі звинувачення, повідомляє Sky Sports з посиланням на офіційні джерела. Форварда звинувачували в зґвалтуванні та заподіянні тілесних ушкоджень.

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"Ключові свідки у справі відмовилися давати свідчення в суді. Також з'явилися нові матеріали, з врахуванням яких не було реалістичної перспективи засудження. Справу закрито", – заявив суперінтендант поліції.

Нагадаємо, що справа набула розголосу рік тому. Манчестер Юнайтед відсторонив Грінвуда від команди, а спонсори розірвали з ним контракти. Футболіста брали під варту та відпускали під заставу.