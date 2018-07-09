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З дитинства за Францію. Азар зробив зізнання, яке "запалило" перший півфінал ЧС-2018 ще до матчу

13:05 1074 Читать на русском
З дитинства за Францію. Азар зробив зізнання, яке "запалило" перший півфінал ЧС-2018 ще до матчу
Азар та Мартінес на тренуванні / Mirror

Головна зірка збірної Бельгії Еден Азар зробив необережне зізнання перед матчем проти Франції в рамках 1/2 фіналу чемпіонату світу 2018.

27-річний футболіст, на якого уся Бельгія покладає величезні сподівання, заявив, що в дитинстві більше підтримував суперника "червоних дияволів" на шляху до фіналу – Францію.

Ми з моїми братами завжди більше уболівали за Францію, ніж за Бельгію. Ми виросли на поколінні французької команди 1998 року.

"В той час навіть не було футболок збірної Бельгії, тому ми носили майки з іменами французьких гравців.

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Я не хочу якось очорнити збірну Бельгії, яка мала хороших футболістів, але тоді я уболівав за Францію", – "випалив" Азар перед матчем Франція – Бельгія.

Додамо, що свою професійну кар'єру Азар розпочав саме у Франції. У 2007 році він дебютував за першу команду Лілля.

Деякі фани збірної Бельгії вже жартують у Твіттері, що Мартінес повинен залишити Азара на лаві запасних, оскільки його теплі почуття до французів можуть нашкодити команді.

На фото: Азар та його брати у футболках збірної Франції

ЧС 20181/2 фіналу

Франція - Бельгія: Вівторок 10 липня 2018

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Теги
ЧС 2018 Еден Азар Еден Азар Статті Франція - Бельгія
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