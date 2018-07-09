С детства за Францию. Азар сделал признание, которое "зажгло" первый полуфинал ЧМ-2018 еще до матча

Главная звезда сборной Бельгии Эден Азар сделал неосторожное признание перед матчем против Франции в рамках 1/2 финала чемпионата мира 2018.

27-летний футболист, на которого вся Бельгия возлагает огромные надежды, заявил, что в детстве больше поддерживал соперника "красных дьяволов" на пути к финалу –Францию.

Мы с моими братьями всегда больше болели за Францию, чем за Бельгию. Мы выросли на поколении французской команды 1998 года.

"В то время даже не было футболок сборной Бельгии, поэтому мы носили майки с именами французских игроков.

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Я не хочу как-то очернить сборную Бельгии, которая имела хороших футболистов, но тогда я болел за Францию​​", – "выпалил" Азар перед матчем Франция – Бельгия.

Добавим, что свою профессиональную карьеру Азар начал именно во Франции. В 2007 году он дебютировал за первую команду Лилля.

Некоторые фаны сборной Бельгии уже шутят в Твиттере, что Мартинес должен оставить Азара на скамейке запасных, поскольку его теплые чувства к французам могут навредить команде.

На фото: Азар и его братья в футболках сборной Франции