Манчестер Сіті переграв Реал і пробився в 1/4 ЛЧ – команда Зінченка дуже близька і до півфіналу

Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Реал на "Футбол 24", стартував о 22:00. Першу зустріч виграла команда Зінченка 2:1. Чи зможе Зідан відігратися, чи це буде перший виліт французького тренера за 16 раундів плей-офф Ліги чемпіонів? Мадрид ще ніколи не робив камбеку після домашньої поразки (4 вильоти). Водночас Ман Сіті завжди (7 разів) проходив далі після виїзної перемоги в першому матчі головного єврокубка. Відтак сьогодні мала обірватися чиясь історична серія.

Манчестер Сіті – Реал – відео голів Стерлінга і Бензема

Перший удар і кутовий за Сіті, хоча Реал почав з володіння м'ячем під 70%. Це Де Брюйне дальнім пострілом з рикошетом заробив кутовий, після якого гості спокійно відбилися. А потім Мадрид сам наварив. Мілітао та Куртуа затіяли перепасовку в межах свого штрафного, а далі підставили Варана. Чемпіон світу отримав не найкращий пас, але й сам не був готовий до пресингу Жезуса. Бразилець вивів Стерлінга вже на порожні ворота, бо конкурент Луніна (в наступному сезоні) десь собі блукав. Нова хвиля атак Сіті, чемпіони Іспанії пливуть. Фоден і Стерлінг пробивають з меж штрафного – блок і вище.

Манчестер Сіті – Реал: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 ЛЧ, в якому Зінченко може вийти у чвертьфінал

Рахім зробив усе для гола, прибравши суперника перед воротарським, але потім упав замість того, щоб пробити. Відповідь Реала була дуже крутою. Азар у розріз, Бензема легко відіграв Ляпорта. І тільки Едерсон виявився на місці, як і в наступному моменті Каріма, але тут уже і відстань була більшою, і удар простіший. А ось і 1:1. Канселу, який вийшов замість Зінченка ліворуч (українець у запасі, Менді дискваліфікований), легко дав себе переграти Родріго. Бразилець м'яко подав, а Бензема перевисів і Ляпорта, і колишнього лідера Шахтаря Фернандінью.

Канселу непогано пробив здалеку. Куртуа з величезними труднощами відбив перед собою, але там не знайшлося нікого на добиванні. Швидка гра на зустрічних курсах. Ман Сіті знову краще виглядає. А ось майбутній конкурент Луніна діє ну дуже вже нервово. Знову голкіпер збірної Бельгії просто подарував супернику м'яч. Дальній удар Фодена пролітає в сантиметрах від мети. Сіті вдвічі частіше стріляє (8:4), але Мадрид влучніший (3:2). Обидва стовідсоткові моменти команди реалізували. Інтрига закручується максимально.

Скільки ж моментів після перерви на ворота Реала. Цього разу Каземіро привіз обрізкою, але Гюндоган в недодачу покотив, і Куртуа встиг вийти з воріт. Стерлінг двічі програв дуель воротарю. Де Брюйне, який роздає розкішні передачі в розріз, уже двічі спробував закрутити з кутового. Геть принизити Тібо, який колись "поцупив" дівчину Кевіна, КДБ поки не вдається. Як же Кархваль підчищає. Вдруге Дані оформив порятунок матчу, блискуче прочитавши момент. У Реала знову і знову загострює лише Бензема. Карім завершує ледь не 100% атак Мадрида, але все це метрів з 15-20 під тиском захисників, тож Едерсон зобов'язаний тягнути.

Куртуа виправляється. Ефектну двоходівку Де Брюйне та Гюндогана замикав Жезус. Тібо вийшов на зустріч і встиг викинути руки в моменті, коли ніхто більше не міг завадити забити. Родрі на удачу вибивав, а там Варан просто дарує снаряд Жезусу, скидаючи воротарю головою. Габріел випереджає Куртуа і з гострого кута практично прибиває інтригу. Ось вам і чемпіон світу! Як же не вистачає дискваліфікованого Рамоса в обороні. Реалу треба забивати тепер 2, аби пройти у чвертьфінал. Овертайму вже ніяк не буде. Просто шкода цього Варана. Банальний виніс Едерсона від чужих воріт, жахливий прийом француза провокує атаку 3 в 3, в підсумку Бернарду Сілва пробачає.

Де Брюйне витворяє все, що хоче. Зідан спробував зіграти у 3 захисники, випустивши другого форварда і вінгера змість оборонця. Однак все це нагадує конвульсії. Жодної гостроти після перерви в Мадрида, якщо не враховувати гольові та прості привози на свої ворота. Манчестер Сіті виглядає знааачно сильнішим. Перемога і в нинішньому матчі, і в усій дуелі абсолютно закономірна. Партнери Зінченка не просто виходять в 1/4. Ман Сіті має величезні шанси на півфінал, адже Ліон, який завдяки виїзному голу пройшов Ювентус Роналду, не виглядає зараз машиною, здатною зупинити армаду Гвардіоли.