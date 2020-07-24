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Ювентус домовився про контракт із талантом Челсі

13:27 - Читать на русском
Ювентус домовився про контракт із талантом Челсі
Сем Айлінг / фото із соцмереж

Юний вихованець лондонського Челсі Сем Айлінг змінив Туманний Альбіон на Апенніни.

Вінгер збірної Англії U-17 стане гравцем Ювентуса. Про це журналіст Ніколо Скіра написав у своєму твіттері.

Ювентус може підсилитися вихованцем Інтера

Айлінг, якому восени щойно виповниться 17, домовився про 3-річний контракт зі "Старою синьйорою". Юніор, який може зіграти на обох флангах атаки, вирішив не підписувати професіональний контракт із Челсі. Незабаром туринці оголосять про трансфер офіційно. Раніше талантом також цікавилася мюнхенська Баварія.

У нинішньому сезоні Сем Айлінг провів 8 матчів у Прем'єр-лізі U-18, у яких оформив 1 асист.

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