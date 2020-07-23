toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Ювентус може підсилитися вихованцем Інтера

16:31 - Читать на русском
Ювентус може підсилитися вихованцем Інтера
Габріеле Дзаппа / Getty Images

Оборонець Пескари Габріеле Дзаппа потрапив до сфери зацікавлень туринського Ювентуса. Завадити потенційному трансферу може міланський Інтер.

"Стара синьйора" знайшла підсилення на правий фланг оборони в Серії B. Про це журналіст Джанлука Ді Марціо написав на своєму сайті.

Почеттіно погодився очолити Ювентус попри бажання Роналду, – ЗМІ

Дзаппа став одним із відкриттів сезону в першому дивізіоні. До Пескари він перебрався за 3 млн євро рік тому, проте зумів завоювати місце в складі "дельфінів". Юве готовий переманити 20-річного таланта. Завадити переходу оборонця, який також грає в півзахисті, може рідний клуб Дзаппи – міланський Інтер – "нерадзуррі" минулоріч внесли до угоди про продаж пункт про можливість зворотного викупу юніора.

У нинішньому сезоні Габріеле Дзаппа провів 21 матч у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів і оформив 1 асист.

Освячений у храмі Шеви: він подолав 6000 кілометрів смертельної небезпеки, щоб забити у Мілані і стати надією Кальчо

blog_ava
Луческу вже оглянув базу Динамо – кияни від початку розглядали лише двох фахівців, – Бурбас
10:43
20796
Теги
Джанлука Ді Марціо Ювентус Ювентус Пескара Пескара Італія Трансфери Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Габріеле Габріеле Дзаппа
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
хв
Інгулець
17:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук