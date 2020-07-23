Ювентус може підсилитися вихованцем Інтера

"Стара синьйора" знайшла підсилення на правий фланг оборони в Серії B. Про це журналіст Джанлука Ді Марціо написав на своєму сайті.

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Дзаппа став одним із відкриттів сезону в першому дивізіоні. До Пескари він перебрався за 3 млн євро рік тому, проте зумів завоювати місце в складі "дельфінів". Юве готовий переманити 20-річного таланта. Завадити переходу оборонця, який також грає в півзахисті, може рідний клуб Дзаппи – міланський Інтер – "нерадзуррі" минулоріч внесли до угоди про продаж пункт про можливість зворотного викупу юніора.

У нинішньому сезоні Габріеле Дзаппа провів 21 матч у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів і оформив 1 асист.

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