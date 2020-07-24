Ювентус договорился о контракте с талантом Челси

Вингер сборной Англии U-17 станет игроком Ювентуса. Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.

Ювентус может усилиться воспитанником Интера

Айлинг, которому осенью исполнится только 17, договорился о 3-летнем контракте сл "Старой синьорой". Юниор, который может сыграть на обоих флангах атаки, решил не подписывать профессиональный контракт с Челси. Вскоре туринцы объявят о трансфере Айлинга официально. Ранее талантом также интересовалась мюнхенская Бавария.

В нынешнем сезоне Сэм Айлинг провел 8 матчей в Премьер-лиге U-18, в которых оформил 1 ассист.