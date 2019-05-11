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Юрій Яковенко забив за Есб'єрг, але його команда була розгромлена Оденсе

11 травня 12:41 209 Читать на русском
Юрій Яковенко забив за Есб'єрг, але його команда була розгромлена Оденсе
Юрій Яковенко (зліва) / ФК Есб'єрг

Український форвард Есб'єрга Юрій Яковенко відзначився у матчі 34 туру чемпіонату Данії проти Оденсе, але його команда зазнала розгромної поразки (1:4).

Юрій Яковенко та його Есб'єрг зустрілись на виїзді з Оденсе. Господарі у першому таймі змогли двічі відзначитись, а по перерві потроїли перевагу.

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Лише на 71-й хвилині Яковенко зумів вискочити один на один із голкіпером та забив гол престижу. Щоправда, Оденсе після цього відзначився вчетверте та поставив крапку в зустрічі.

У сезоні 2018/19 Яковенко зіграв у 25 матчах чемпіонату та забив 6 голів. Есб'єрг перебуває на 4 позиції в чемпіонаті Данії, набравши 50 очок.

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Теги
Відеоновини Світ Українці за кордоном Юрій Яковенко Юрій Яковенко Оденсе Оденсе Есб'єрг Есб'єрг
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