Юрий Яковенко забил за Эсбьерг, но его команда была разгромлена Оденсе

Украинский форвард Эсбьерга Юрий Яковенко отметился в матче 34 тура чемпионата Дании против Оденсе, но его команда потерпела разгромное поражение (1:4).

Юрий Яковенко и его Эсбьерг встретились на выезде с Оденсе. Хозяева в первом тайме смогли дважды отличиться, а после перерыва утроили преимущество.

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Лишь на 71-й минуте Яковенко сумел выскочить один на один с голкипером и забил гол престижа. Правда, Оденсе после этого отличился в четвертый раз и поставил точку во встрече.

В сезоне 2018/19 Яковенко сыграл в 25 матчах чемпионата и забил 6 голов. Эсбьерг находится на 4 позиции в чемпионате Дании, набрав 50 очков.

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