toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Юрий Яковенко забил за Эсбьерг, но его команда была разгромлена Оденсе

11 мая 12:44 41 Читати українською
Юрий Яковенко забил за Эсбьерг, но его команда была разгромлена Оденсе
Юрий Яковенко (слева) / ФК Эсбьерг

Украинский форвард Эсбьерга Юрий Яковенко отметился в матче 34 тура чемпионата Дании против Оденсе, но его команда потерпела разгромное поражение (1:4).

Юрий Яковенко и его Эсбьерг встретились на выезде с Оденсе. Хозяева в первом тайме смогли дважды отличиться, а после перерыва утроили преимущество.

"Рад, что все позади", – Довбик прокомментировал возвращение на поле впервые за год

Лишь на 71-й минуте Яковенко сумел выскочить один на один с голкипером и забил гол престижа. Правда, Оденсе после этого отличился в четвертый раз и поставил точку во встрече.

В сезоне 2018/19 Яковенко сыграл в 25 матчах чемпионата и забил 6 голов. Эсбьерг находится на 4 позиции в чемпионате Дании, набрав 50 очков.

Наші за кордоном. Привид Мілевського з часів Динамо, українець-рятівник у Словаччині та 5 швів для Голодюка

blog_ava
Тоттенхэм – Ливерпуль: финал Лиги чемпионов откроют украинские музыканты
07:30
1412
Теги
Украинцы за рубежом Мир Видеоновости Юрий Яковенко Юрий Яковенко Оденсе Оденсе Эсбьерг Эсбьерг
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
56
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук