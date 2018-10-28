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Тренер Динамо U-21 Мороз: Можливо, нагорі скажуть, що усіх тренерів киян – Хацкевича, Мороза, Костюка – треба покарати

19 жовтня 21:15 891 Читать на русском
Тренер Динамо U-21 Мороз: Можливо, нагорі скажуть, що усіх тренерів киян – Хацкевича, Мороза, Костюка – треба покарати
Юрій Мороз / ФК Динамо

Головний тренер молодіжної команди Динамо Юрій Мороз прокоментував своє вилучення у матчі проти Ворскли.

У матчі 12 туру молодіжного чемпіонату України Ворскла приймала Динамо. Кияни в меншості здобули перемогу 1:0, а головний тренер динамівців Юрій Мороз був вилучений на останніх хвилинах гри.

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"Арбітр сьогодні був головним на полі. На жаль, у нас арбітри зараз стали головними дійовими особами. Вони сьогодні диктують результат, диктують нам, як поводити себе на бровці.

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Зараз будь-яке висловлювання може перерости в покарання. Може, десь там нагорі скажуть, що усіх тренерів – Хацкевича, Мороза, Костюка – треба покарати. Президента клубу, начальника команди, але це їх рішення", – цитує Мороза офіційний сайт Динамо.

Теги
Динамо Динамо Збірна України U-21 Динамо U-21 Динамо U-21 Юрій Мороз Юрій Мороз
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