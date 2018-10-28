Фіскальна служба дала оцінку невисоким зарплатам в Динамо – результати перевірки

Державна фіскальна служба провела перевірку офіційних зарплат футболістів та тренерів київського Динамо та не виявила порушень у частині нарахування заробітної плати та сплати з неї податків.

Офіс великих платників податків ДФС провів документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ ФК Динамо Київ з питань повноти нарахування та своєчасності сплати податку на доходи.

"За результатами перевірки порушень в частині нарахування, утримання та сплати податків і зборів із заробітної плати, виплаченої на користь фізичних осіб, не встановлено", – заявили у ДФС для Української Правди.

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На минулому тижні столичний клуб оприлюднив суми сплати податків за 2017 рік. Усього сума сплачених податків Динамо складає 85 млн гривень. Причому, податок на прибуток фізичних осіб (ПДФО – прим.) лише 10 млн. Єдиного соціального внеску ЄСВ – прим.) в Динамо було сплачено 12 млн гривень за минулий рік. Війського збору в Динамо сплачено 830 тис гривень.

Для прикладу, в офіційній звітності Шахтаря за 2017/2018 рік ПДФО становить суму в 357 млн гривень, а ЄСВ 473 млн. гривень. Військового збору Шахтар сплатив майже на 30 млн гривень.

Варто зазначити, що Шахтар та Динамо – єдині українські клуби, що оприлюднюють свою податкову звітність.

Зазначимо, що Динамо потрапило під контроль фіскалів після того, як колишній вінгер "біло-синіх" Дерліс Гонсалес заявив, що в клубі він отримував 110 тисяч доларів на місяць, в той час як українські ЗМІ стверджували, що офіційна зарплата гравців та тренерів Динамо складає менше однієї тисячі доларів США на місяць.

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