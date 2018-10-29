Тренер Динамо U-21 Мороз: Может, наверху скажут, что всех тренеров Динамо – Хацкевича, Мороза, Костюка – надо наказать

Главный тренер молодежной команды Динамо Юрий Мороз прокомментировал свое удаление в матче против Ворсклы.

В матче 12 тура молодежного чемпионата Украины Ворскла принимала Динамо. Киевляне в меньшинстве одержали победу 1:0, а главный тренер динамовцев Юрий Мороз был удален на последних минутах игры.

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"Арбитр сегодня был главным на поле. К сожалению, у нас арбитры сейчас стали главными действующими лицами. Они сегодня диктуют результат, диктуют нам, как вести себя на бровке.

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Сейчас любое высказывание может перерасти в наказание. Может, где-то там сверху скажут, что всех тренеров – Хацкевича, Мороза, Костюка – надо наказать. Президента клуба, начальника команды, но это их решение", – цитирует Мороза официальный сайт Динамо.