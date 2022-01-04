"Не слухайте, що там кажуть. Хачеріді, колишні збірники... Кого ще там називали? В нас таких планів немає. Не знаю, звідки це йде. Якщо щось буде, воно буде на офіційному сайті Карпат.

У Карпатах відреагували на інформацію про трансферний бан від УЄФА

На збори ми збираємось 20 січня. Буде медогляд, підготовка. А 11 лютого на місяць вирушимо до Туреччини. Спаринг-партнерів поки що назвати не можу.

Докладемо всіх зусиль, щоб завершити сезон на першому місці у групі А Другої ліги. У нас стоїть завдання підвищення у класі. Іншого завдання, окрім виходу до Першої ліги, у нас немає. Спочатку треба виграти Другу лігу, потім буде Перша, а вже тоді розглядатимемо УПЛ. Все потихеньку для цього робиться, все для цього є. У нас нормальна атмосфера. Все робиться для того, щоби Карпати були в УПЛ.

Андрій Тлумак влаштовує нас на посаді головного тренера. Він усе виконує, його штаб працює, команда прогресує. Він на своєму місці", – сказав Юрчишин у коментарі Tribunа.

Нагадаємо, Хачеріді так і не знайшов новий клуб після прощання з Динамо Брест. Свій останній на сьогодні офіційний матч центрбек зіграв аж 28 листопада 2020-го.

Карпати пішли на зимову паузу у статусі лідера групи А Другої ліги – "леви" випереджають Лівий берег на два пункти і мають гру в запасі.

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