У Карпатах відреагували на інформацію про трансферний бан від УЄФА
Директор "левів" Степан Юрчишин прокоментував чутки про покарання від Союзу європейських асоціацій, яке нібито можуть накласти за борги старих Карпат.
"Менше слухайте, що там пишуть, я вас дуже прошу. Жоден лист нам від УЄФА не надходив. Ми – новостворений клуб Карпати.
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Я не знаю, хто там і що пише. У нас все добре. Ніхто до нас не звертався. Є ще КПФ Карпати, всі питання до них", – цитує Юрчишина Tribuna.
Нагадаємо, в УЄФА вважають нові Карпати правонаступниками старих, які минулого сезону зникли з футбольної карти України. Львівський клуб запевняє, що не має жодного відношення до старого однойменного колективу.
Наразі підопічні Андрія Тлумака лідирують у групі А Другої ліги. Перевага над найближчим переслідувачем становить два залікові бали.
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