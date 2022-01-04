Директор "левів" Степан Юрчишин прокоментував чутки про покарання від Союзу європейських асоціацій, яке нібито можуть накласти за борги старих Карпат.

"Менше слухайте, що там пишуть, я вас дуже прошу. Жоден лист нам від УЄФА не надходив. Ми – новостворений клуб Карпати.

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Я не знаю, хто там і що пише. У нас все добре. Ніхто до нас не звертався. Є ще КПФ Карпати, всі питання до них", – цитує Юрчишина Tribuna.

Нагадаємо, в УЄФА вважають нові Карпати правонаступниками старих, які минулого сезону зникли з футбольної карти України. Львівський клуб запевняє, що не має жодного відношення до старого однойменного колективу.

Наразі підопічні Андрія Тлумака лідирують у групі А Другої ліги. Перевага над найближчим переслідувачем становить два залікові бали.

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