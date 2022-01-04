"Не слушайте, что там говорят. Хачериди, бывшие сборники... Кого там еще называли? У нас таких планов нет. Не знаю, откуда это идет. Если что-то будет, то оно будет на официальном сайте Карпат.

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На сборы мы собираемся 20 января. Будет медосмотр, подготовка. А 11 февраля на месяц отправимся в Турцию. Спарринг-партнеров пока назвать не могу.

Приложим все усилия, чтобы завершить сезон на первом месте в группе А Второй лиги. У нас стоит задача повышения в классе. Другой задачи, кроме выхода в Первую лигу, у нас нет. Сначала надо выиграть Вторую лигу, потом будет Первая, а уже тогда будем рассматривать УПЛ. Все потихоньку для этого делается, все для этого есть. У нас нормальная атмосфера. Все делается для того, чтобы Карпаты были в УПЛ.

Андрей Тлумак устраивает нас на посту главного тренера. Он все выполняет, его штаб работает, команда прогрессирует. Он на своем месте", – сказал Юрчишин в комментарии Tribunа.

Напомним, Хачериди так и не нашел новый клуб после прощания с Динамо Брест. Свой последний на сегодня официальный матч центрбек сыграл еще 28 ноября 2020-го.

Карпаты ушли на зимнюю паузу в статусе лидера группы А Второй лиги – "львы" опережают Левый берег на два пункта и имеют игру в запасе.

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