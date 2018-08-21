Юнацька збірна України здобула перемогу у драматичному фіналі меморіалу Баннікова

У Києві завершився 15-й розіграш турніру пам’яті Віктора Баннікова, в якому вшосте в історії перемогла збірна України.

19 серпня завершився ювілейний, 15-й меморіал Віктора Баннікова. У вирішальному поєдинку, який пройшов у Києві на стадіоні імені першого президента ФФУ, зустрілися юнацькі збірні України та Туреччини. Обидва фіналісти виграли усі три поєдинки у своїх групах, тому не дивно, що матч за головний приз турніру вийшов безкомпромісним і драматичним, а перемогу в підсумку святкували українці, які більш вдало виконали серію післяматчевих пенальті.

До речі, цей успіх став шостим в історії для української збірної. Раніше синьо-жовті святкували перемогу на меморіалі у 2003-му, 2004-му, 2005-му, 2006-му і 2012 роках, а на двох останніх турнірах переможцем була збірна Грузії, яку цього року у групі обійшли саме українці.

"Дуже приємно, що Кубок Баннікова повернувся в Україну, до рідної домівки. Треба привітати наших футболістів та тренерський штаб на чолі з Володимиром Єзерським. Вони дуже плідно готувалися до цього турніру, і ми вітаємо нашу команду із цим успіхом. Адже зараз потужно розвивається футбол у Грузії, Туреччині, тому дуже приємно, що хлопці здолали таких серйозних опонентів на шляху до цієї перемоги, – сказав після фіналу перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко. – Ми побачили, як розвиваються інші збірні і переконалися, що рухаємося у правильному напрямку, адже у нас вже є гідний виступ юнацької збірної України Олександра Петракова на чемпіонаті Європи у Фінляндії. Тому успіх на меморіалі Баннікова, сподіваюсь, стане фундаментом майбутніх перемог підопічних Володимира Єзерського уже в офіційних міжнародних матчах".

Сама фінальна гра вийшла дуже складною для обох команд. Збірна Туреччини не дозволяла українцям наблизитися до своїх воріт. Утім, і українці були уважними біля свого штрафного майданчика.

У підсумку головні події фіналу сталися у другому таймі, коли перша результативна атака вдалася на 44-й хвилині Георгію Судакову, який вийшов на заміну у другому таймі й забив свій третій м'яч на турнірі. Втім, втримати перемогу в ігровий час синьо-жовтим не вдалося: за кілька хвилин до фінального свистка турки вирівняли становище.

Долю переможця турніру вирішила серія пенальті. Її героєм став голкіпер українців Руслан Нещерет, який парирував три (!) одинадцятиметрових ударів поспіль, не дозволивши туркам забити жодного м’яча. Наші хлопці, у свою чергу, пробили пенальті бездоганно і повернули Кубок Баннікова до Києва.

На церемонії нагородження, в якій приймали участь перші віце-президенти ФФУ Олег Протасов та Вадим Костюченко, заступник міністра молоді та спорту Микола Даневич, головний тренер молодіжної збірної України Олександр Головко, окрім медалей для призерів, організатори турніру вручили призи кращим гравцям. Герой серії післяматчевих пенальті у фіналі українець Руслан Нещерет став найкращим голкіпером меморіалу. Приз найкращому захиснику Мартіну Стохко зі збірної Словаччини вручив тренер молодіжної збірної України Олександр Головко. Кращим півзахисником турніру визнано гравця збірної Білорусі Руслана Лісаковича, а приз кращому нападнику дістався представнику збірної Туреччини Алі Акману.

Меморіал Баннікова

Фінал

Туреччина (U-17) – Україна (U-17) – 1:1 (по пен. – 0:3)

Голи: Еміль (74) – Судаков (44).

Туреччина: Арда, Гагтай, Ібрагім (Ферхат, 53), Батін (Берке, 41), Саліх (Тайфун, 77), Р.Саліх, Кемаль, Мустафа, Гукхан (Алі, 53), Меліх (Ерен, 41), Полат (Еміль, 72).

Україна: Нещерет, Егбуджуо, Емере (Гончарук, 41), Забарний, Вівчаренко, Шевченко (Судаков, 41), Рязанцев (Ісадченко, 74), Глушач (Соловйов, 44), Бражко, Скорко, Кобак.

Попереджені: Саліх (66), Еміль (80+1) ) – Рязанцев (55).