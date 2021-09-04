Товариські матчі

Ворскла – Металіст 1925 – 1:2

Голи: Рангель, 62 – Задерака, 48, Дмитренко, 73

Зоря – Інгулець – 3:1

Голи: ?, 20 (аг), Луньов, 70, Хомченовський, 75 – ?, 83

Нереалізований пенальті: Бартуловіч, 64 (І)

СК Дніпро-1 – Олександрія – 1:1

Голи: Білл, 88 – Стецьков, 90+1

Вилучення: Логінов, 45 (СКД)

Минай U-19 – Верес – 0:3

Голи: Г.Пасіч, 31, Полюлях, 76, Тимофієнко, 83

Низка клубів вирішили провести спаринги між собою. Наприклад, Ворскла і Металіст 1925, які не так давно зустрічалися в рамках УПЛ. Тоді сильнішими були полтавці, але в товариській грі перемогли підопічні Кривенцова. Новачок Ворскли Лукас Рангель відзначився голом вже у дебютному матчі – за Металіст 1925 відповіли Задерака та Дмитренко.

Минай завдяки Селезньову здолав угорський Вашаш – екс-форвард збірної України перервав гольову засуху

Зоря не мала жодних проблем з Інгульцем. У цей день фарт явно був на боці луганців – перша година гри запам'яталась автоголом і нереалізованим пенальті у виконанні Бартуловіча. Потім Луньов та Хомченовський забили "нормальні" м'ячі, а Інгулець дещо підсолодив гірку пігулку на 83-й хвилині.

СК Дніпро-1 і Олександрія довго не могли відкрити рахунок в очній зустрічі. До протоколу дуже хотів потрапити Логінов, який отримав пряму червону за фол останньої надії (порушника дозволили замінити на іншого гравця). Усе найцікавіше сталося на останніх хвилинах матчу. Бразилець Білл елегантно замкнув навіс Гуцуляка, проте Стецьков забив ще красивіше. Ідеальне виконання штрафного удару – 1:1.

Верес розім'явся на юнаках Миная. Новачок УПЛ очікувано володів величезною перевагою, але обмежився найскромнішим розгромом – 3:0.

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