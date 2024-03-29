Футбол – це не лише яскраві голи та визначні перемоги, а й підтримка, людяність та вчинки, якими захоплюються мільйони. Історія ЛЧ пам'ятає багато таких випадків, і один з них трапився навіть у фіналі турніру.

Барселона часів Пепа Гвардіоли – це футбольний еталон в усіх проявах. Звісно, симуляція Бускетса не прикрашає історію "блаугранас", однак в таборі каталонців трапилася інша надихаюча історія, про яку чомусь згадують вкрай рідко.

Так міг тільки Мессі: декласація Реала одним слаломом, покарання Моурінью та аналогія з легендарним Марадоною

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про вчинок, який яскраво ілюструє вислів "Футбол – це більше, ніж просто гра".

Вдалий рік та трагедія Абідаля

Сезон 2010/2011 складався для підопічних Гвардіоли більш ніж успішно. Команда впевнено рухалася до чемпіонського титулу та фіналу Кубка Іспанії, шлях у Лізі чемпіонів також був не надто тернистим. Чергова сторінка каталонської футбольної казки, не інакше.

Однак незабаром у ЗМІ з'явилася новина, яка стала шоком – у захисника каталонців Еріка Абідаля виявили пухлину печінки. У березні 2011 року футболіст був змушений лягти під ніж хірурга, а за його здоров'я та життя вболівав увесь футбольний світ.

Клуб був стриманим у коментарях та намагався усіляко захистити свого гравця від зайвої уваги.

Еріка можуть виписати впродовж тижня. Він сконцентрується на реабілітації, його здоров'я – це головне. Ми просимо про повагу до його приватного життя та більше не надаватимемо жодних коментарів.

Підтримка клубу дала результат – незабаром Ерік повернувся та став героєм культової історії.

Відчути смак перемоги можна і до фіналу Ліги чемпіонів. Достатньо скуштувати напої HLIBNY DAR – одного з найкращих горілчаних брендів не лише України, але й світу. У скарбниці ТМ HLIBNY DAR – безліч почесних нагород, отриманих на авторитетних дегустаційних конкурсах і масштабних виставках.

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Знаменита людяність Пуйоля

Карлес Пуйоль – це гравець, якого неодмінно поважали навіть закляті суперники. Капітан Барселони був прикладом непоступливості та справедливості, ніколи не симулював та тримав дисципліну у роздягальні. Символічно, що саме до нього прийшла ідея вчинку, який не менш красивий, ніж тікі-така у виконанні його команди.

Барса здобула путівку у фінал турніру, здолавши мадридський Реал. Гравці "блаугранас" чекали вирішального матчу та мріяли про трофей. Під час однієї з таких розмов до Карлеса прийшла цікава ідея.

Хаві запитав мене, що я відчуватиму, коли знову підніму над головою кубок Ліги чемпіонів. У той момент я зрозумів, що вивести команду на поле з капітанською пов'язкою та першим підняти кубок повинен Ерік. Це було б красиво, красиво, як сам футбол. Він боровся, він це заслужив як ніхто. Момент, коли до мене прийшла ця ідея, є для мене просто легендарним.

Фартовий капітан

Пуйоль стримав обіцянку, яку дав сам собі – перед фіналом ЛЧ він повідомив команді, що за будь-яких обставин Ерік Абідаль проведе матч із капітанською пов'язкою. Усі підтримали ідею та пообіцяли зробити все, аби реалізувати ідею з кубком. Пуйоль почав фінал ЛЧ на заміні, однак команда, натхненна його вчинком та присутністю на полі Еріка, грала просто фантастично. У Манчестер Юнайтед не було жодних шансів.

Ерік Абідаль, який нещодавно боровся з хворобою, першим підняв над головою кубок Ліги чемпіонів під радісні овації партнерів. Він був розчулений їхньою підтримкою та відчував, що з ними зможе подолати усі перешкоди.

Вчинок Пуйоля мене приголомшив. Я не можу описати того, що відчував, не існує слів, які б пояснили це відчуття. Я дуже вдячний Карлесу, він подарував мені те, про що я не наважувався навіть мріяти.

На жаль, повністю перемогти хворобу Еріку не вдалося. Згодом він пересадив частину печінки свого родича Жирара, а в 2014 році повісив бутси на цвях. Втім, його боротьба та вчинок Пуйоля стали ще однією окрасою Ліги чемпіонів, яка назавжди залишиться в історії турніру.