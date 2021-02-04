"Покаже час, що вони можуть. Поки що вони новачки, а не підсилення. Час покаже, наскільки швидко зможуть адаптуватися до нашого чемпіонату.

СК Дніпро-1 офіційно підписав Білла – бразилець показав розкішну техніку у грі за дубль

Знаємо, що бразильцям потрібно трохи часу. Луческу показав це ще давно. Коли купували за великі гроші, потрібно було 6 місяців – рік, щоб награвати їх. А нам потрібно зараз, тому що немає багато часу. Будемо допомагати їм, щоб швидше адаптувалися.

Думаю, ще кілька футболістів потрібно підписати, особливо, на позиції, які нас цікавлять. А якщо ні, то будемо битися тими, кого маємо. Спаринги показали, що ми можемо бути конкурентоспроможними", – сказав Йовічевіч у коментарі Профутбол Digital.

До слова, взимку СК Дніпро-1 підписав трьох гравців – двох вищезгаданих бразильців та кіпера Заурі Махарадзе.

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