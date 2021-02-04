"Покажет время, что они могут. Пока они новички, а не усиление. Время покажет, насколько быстро смогут адаптироваться к нашему чемпионату.

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Знаем, что бразильцам нужно немного времени. Луческу показал это еще давно. Когда покупали за большие деньги, нужно было 6 месяцев – год, чтобы наигрывать их. А нам нужно сейчас, потому что нет много времени. Будем помогать им, чтобы быстрее адаптировались.

Думаю, еще несколько футболистов нужно подписать, особенно на позиции, которые нас интересуют. А если нет, то будем биться теми, кого нет. Спарринги показали, что мы можем быть конкурентоспособными", – сказал Йовичевич в комментарии Профутбол Digital.

К слову, зимой СК Днепр-1 подписал трех игроков – двух вышеупомянутых бразильцев и кипера Заури Махарадзе.

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