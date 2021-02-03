Новачком дніпрян став форвард Білл, повідомляє офіційний сайт клубу. Гравець Фламенго орендований до кінця року з правом викупу.

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Минулий сезон 21-річний нападник проводив у оренді за Клуб Регатас Бразіл – 25 матчів, 4 голи, 1 результативна передача у бразильській Серії В і 2 матчі у національному Кубку. Через карантинні обмеження Білл не зміг приєднатися до першої команди СК Дніпро-1 на турецьких зборах і підтримував форму в дублі. В одному зі спарингів форвард ефектно накрутив опонента і забив ударом в дев'ятку.

Додамо, що раніше СК Дніпро-1 підсилився вінгером Вагнером Гонсалвешем та голкіпером Заурі Махарадзе.

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