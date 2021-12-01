"Нема легких перемог, і сьогоднішня гра це показала. Ми поважаємо суперника, готувалися дуже серйозно. З їхнього боку вийшов дуже цікавий футбол. Я побачив команду, яка має гарну перспективу. Можливо, вони не відповідають нинішньому статусу команди Другої ліги. Для мене це рівень Першої ліги з добрими перспективами, ідеями та тренером.

Розкішний прохід Піхальонка у відеоогляді матчу ЛНЗ – СК Дніпро-1 – 0:2

Вони нам створили проблеми. СК Дніпро-1 не мав яскраво вираженої домінації на полі. Але загалом ми домінували та контролювали хід гри. Могли забити ще більше голів, проте цілі досягли – вийшли до чвертьфіналу Кубка. Чекаємо на жеребкування у п'ятницю. Наша – мета виграти Кубок", – сказав Йовічевіч у коментарі каналу "Футбол".

Додамо, що дніпряни остаточно сформували список чвертьфіналістів Кубка, приєднавшись до Олександрії, Металіста, Ворскли, Львова, Зорі, Динамо та Шахтаря.

СК Дніпро-1 останнім пробився у чвертьфінал Кубка України – прохід у стилі Мессі і комбінація принесли перемогу над ЛНЗ