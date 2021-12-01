"Нет легких побед, и сегодняшняя игра это показала. Мы уважаем соперника, готовились очень серьезно. С их стороны получился очень интересный футбол. Я увидел команду, имеющую хорошую перспективу. Возможно, они не соответствуют нынешнему статусу команды Второй лиги. Для меня это уровень Первой лиги с хорошими перспективами, идеями и тренером.

Роскошный проход Пихаленка в видеообзоре матча ЛНЗ – СК Днепр-1 – 0:2

Они создали нам проблемы. СК Днепр-1 не имел ярко выраженной доминации на поле. Но в общем мы доминировали и контролировали ход игры. Могли забить еще больше голов, однако цели достигли – вышли в четвертьфинал Кубка. Ждем жеребьевку в пятницу. Наша – цель выиграть Кубок", – сказал Йовичевич в комментарии каналу "Футбол".

Добавим, что днепряне окончательно сформировали список четвертьфиналистов Кубка, присоединившись к Александрии, Металлисту, Ворскле, Львову, Заре, Динамо и Шахтеру.

СК Днепр-1 последним пробился в четвертьфинал Кубка Украины – проход в стиле Месси и комбинация принесли победу над ЛНЗ