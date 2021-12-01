Розкішний прохід Піхальонка у відеоогляді матчу ЛНЗ – СК Дніпро-1 – 0:2
1 грудня 22:33 - Читать на русском
СК Дніпро-1 на класі здолав ЛНЗ у матчі 1/8 фіналу Кубка України. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
завершено
Ігор Когут 53’
53’ Ігор Когут
Підопічні Йовічевіча відвантажили по голу в кожному з таймів. До перерви красиво відзначився Піхальонок. Хавбек збірної України накрутив кількох суперників і точно пробив у нижній кут.
СК Дніпро-1 останнім пробився у чвертьфінал Кубка України – прохід у стилі Мессі і комбінація принесли перемогу над ЛНЗ
Дніпряни подвоїли перевагу на 53-й хвилині. Швидка комбінація вивела Лучкевича на вільний простір, і фіналіст Ліги Європи 2014/15 віддав зручну передачу під удар Когута – 0:2.
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