СК Дніпро-1 на класі здолав ЛНЗ у матчі 1/8 фіналу Кубка України. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Підопічні Йовічевіча відвантажили по голу в кожному з таймів. До перерви красиво відзначився Піхальонок. Хавбек збірної України накрутив кількох суперників і точно пробив у нижній кут.

СК Дніпро-1 останнім пробився у чвертьфінал Кубка України – прохід у стилі Мессі і комбінація принесли перемогу над ЛНЗ

Дніпряни подвоїли перевагу на 53-й хвилині. Швидка комбінація вивела Лучкевича на вільний простір, і фіналіст Ліги Європи 2014/15 віддав зручну передачу під удар Когута – 0:2.