Йовичевич: Когда перешел в Карпаты, говорил по-русски, но со временем все понял

Бывший наставник Карпат Игор Йовичевич, который сейчас возглавляет загребское Динамо U-19, рассказал о том, как он изучал украинский язык после переезда во Львов.

"Я играл за Карпаты в 2003-2004 годах. Тогда говорил по-русски. Но со временем понял регион, город, в котором я живу, мысли, традиции и культуру людей. До этого играл в Испании, Японии и других странах и учил их языки. Не вижу проблемы, чтобы таким образом показать свое уважение. Это не удар по собственному эго. Наоборот, так человек себя обогащает.

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Не сказал бы, что украинский и хорватский языки похожи. Украинский – очень мелодичный, похожий на итальянский. Когда люди говорят, то как будто поют.

Читал много литературы, пытался со всеми общаться на украинском. Мне никогда не было стыдно переспросить, что означает то или иное слово, как его правильно произносить. Мои сыновья и жена тоже говорят на украинском. Филипп и Маркос закончили школу во Львове. Делал с ними домашнее задание. Моя семья провела шесть незабываемых лет в Украине. Часто вспоминаем людей, которые нам помогали. Мы чувствовали себя украинцами. И гимн Украины поем так же, как хорватский", – цитирует Йовичевича ua.tribuna.com.

Напомним, Йовичевич провел за Карпаты 26 матчей в статусе игрока, а затем работал главным тренером молодежной и основной команды "зелено-белых".

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