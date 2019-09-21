Йовічевіч: Збірна України Шевченка грає в один з найкращих футболів у Європі

Хорватський екс-наставник Карпат, а зараз працівник працівник структури загребського Динамо Ігор Йовічевіч розсипався у компліментах головному тренеру збірної України Андрію Шевченку.

"В інтерв'ю хорватським, іспанським медіа завжди говорив, що у Шевченка є великий тренерський потенціал. В нього є тренерська харизма, багато ідей. Він має кваліфікований тренерський штаб, який робить Шевченка ще більш тактично грамотним тренером. Зараз збірна України показує один з найкращих футболів у Європі.

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Окремо дуже радий за Ігоря Пластуна, який був капітаном Карпат під час моєї роботи, а зараз отримує виклики до збірної України.

Шевченко має гарне уявлення того, якою він хоче бачити збірну. Свого часу, (в ролі футболіста) Шевченко мав досвід роботи з дуже сильними тренерами. Набув багато ідей, викристалізував власне бачення футболу. Все це зародилося у нього в голові, а з часом перейшло в тренерську роботу. Тренерський штаб допомагає реалізувати ідеї Шевченку на футбольному полі", – цитує Йовічевіча gazeta.ua.

Нагадаємо, збірна України посідає перше місце у групі B відбору до Євро 2020, маючи в активі 13 очок, португальці на 2 сходинці з 8 пунктами.

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