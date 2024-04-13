"Йо**на рус*я": Динамо оригінально відреагувало на чергову повітряну тривогу, через яку перервали матч УПЛ
18:18 - Читать на русском
Київське Динамо не змогло оминути увагою повітряну тривогу, через яку матч із Олександрії був перерваний.
90' live
Назар Волошин 45’
Володимир Бражко 64’
45’ Назар Волошин
64’ Володимир Бражко
Поєдинок Олександрія – Динамо перервали на 35-й хвилині через повітряну тривогу у Кіровоградській області.
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У Telegram-каналі "біло-синіх" виклали ребус, в якому прихована фраза, яку згадує кожен українець під час чергової повітряної тривоги: "Йо**на рус*я".
До слова, матч розпочався о 15:30, а поновилась гра аж о 17:45. Команди встигли зіграти 35 хвилин, команди голами не відзначались.
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