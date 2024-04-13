Київське Динамо не змогло оминути увагою повітряну тривогу, через яку матч із Олександрії був перерваний.

Поєдинок Олександрія – Динамо перервали на 35-й хвилині через повітряну тривогу у Кіровоградській області.

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У Telegram-каналі "біло-синіх" виклали ребус, в якому прихована фраза, яку згадує кожен українець під час чергової повітряної тривоги: "Йо**на рус*я".

До слова, матч розпочався о 15:30, а поновилась гра аж о 17:45. Команди встигли зіграти 35 хвилин, команди голами не відзначались.

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