Киевское Динамо не смогло обойти вниманием воздушную тревогу, из-за которой матч с Александрией был прерван.

Поединок Александрия – Динамо прервали на 35-й минуте из-за воздушной тревоги в Кировоградской области.

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В Telegram-канале "бело-синих" выложили ребус, в котором скрыта фраза, которую вспоминает каждый украинец во время очередной воздушной тревоги: "Е**ная рус*я".

К слову, матч начался в 15:30, а возобновилась игра аж в 17:45. Команды успели сыграть 35 минут, команды голами не отмечались.

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