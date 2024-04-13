"Е**ная рус*я": Динамо оригинально отреагировало на очередную воздушную тревогу, из-за которой прервали матч УПЛ
18:18 - Читати українською
Киевское Динамо не смогло обойти вниманием воздушную тревогу, из-за которой матч с Александрией был прерван.
90' live
Назар Волошин 45’
Владимир Бражко 64’
45’ Назар Волошин
64’ Владимир Бражко
Поединок Александрия – Динамо прервали на 35-й минуте из-за воздушной тревоги в Кировоградской области.
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В Telegram-канале "бело-синих" выложили ребус, в котором скрыта фраза, которую вспоминает каждый украинец во время очередной воздушной тревоги: "Е**ная рус*я".
К слову, матч начался в 15:30, а возобновилась игра аж в 17:45. Команды успели сыграть 35 минут, команды голами не отмечались.
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