"А те, що Ордець до цього (йдеться про вечірку в нічному клубі Москви – прим) плакав годину, умовно… Ваня – зараз мій найкращий друг. Моя дружина – його сина хрещена, тобто ми вже сім'я. Ми щодня на зв'язку. Я хвилююсь за нього як за себе. І вся ця ситуація…

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Ніхто не знає, наскільки йому тяжко. Перші п'ять днів я їздив до нього додому – вони із дружиною не спали взагалі. Вона мама, яка годує, і не могла годувати дитину. Вона навіть почала палити. Ніхто не розуміє, наскільки складно. Усі бачать оболонку: "А що він там сидить, а чого не їде нікуди?" А якщо людина не може? Має контракт, на секундочку. І те, що показали його сміх та усмішки, – це був останній день, коли він бачив хлопців та команду, в якій він хотів продовжувати виступати.

Він був щасливий у Москві, він купив квартиру. Йому подобається Москва. Цей захід було заплановано. І Сандро Шварц за два дні до гри оголосив, що йде. Тобто це було прощання з тренером та його штабом. Ми їхали туди не радіти. Але Сандро через півгодини після матчу підійшов до кожного і сказав: "Хлопці, так, ми програли фінал, але найпростіше, що ми можемо зробити – випити, повеселитися, бо життя продовжується", – розповів Паршивлюк в коментарі російським ЗМІ.

Нагадаємо, Ордець перейшов у московське Динамо з донецького Шахтаря у 2019 році і встиг у 67 матчах забити п'ять голів. Після початку повномасштабної війни в Україні Іван зберігав горде мовчання і залишався в Росії. Лише на початку липня він скористався правилом ФІФА, яке дозволяє призупинити контракт на рік, і перебрався у німецький Бохум.

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